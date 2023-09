American Express: Erwartete Quartalszahlen und Prognose zur Aktienentwicklung im Fokus

In nur 23 Tagen wird das weltweit bekannte Unternehmen American Express, mit Firmensitz in New York, die Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse und sind besonders gespannt auf Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der American Express Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Derzeit hat die American Express Aktie eine Marktkapitalisierung von 110,22 Mrd. EUR und wird in 23 Tagen vor Börseneröffnung ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Die Erwartungen der Analystenhäuser basierend auf aktuellen Datenanalysen sind vielversprechend: Sie gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um starke +13,60 Prozent auf 14,47 Mrd. EUR steigen wird. Auch beim Gewinn wird ein Anstieg von etwa +19,80 Prozent erwartet, sodass dieser voraussichtlich bei...