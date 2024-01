American Express-Anleger wird’s freuen!

Die American Express Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 162,98 USD, was einer Überperformance von +13,53 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 170,73 USD um +8,38 Prozent über dem Durchschnitt, was zu der Einstufung als "Gut" führt.

Insgesamt bewerten 8 von 18 Analysten die Aktie als "Gut", während 7 sie als "Neutral" und 3 als "Schlecht" einstufen. Für den zurückliegenden Monat liegen 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Empfehlungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 177,13 USD, was einer Erwartung von -4,27 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie war neutral, während die sozialen Medien in den letzten beiden Tagen überwiegend negative Themen aufgegriffen haben. Auch die Handelssignale führen zu einer "Gut" Bewertung, obwohl die Gesamtstimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die American Express Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,17 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite mit 14,77 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.