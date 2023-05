American Express: Analysten sehen Kursziel bei 155,09 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Nach Ansicht von Bankanalysten ist die Aktie von American Express derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 155,09 EUR, was einem Kurspotenzial von +8,90% entspricht. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte das Unternehmen eine positive Performance verzeichnen und am gestrigen Tag einen Zuwachs von +0,91% erzielen.

• Am 18.05.2023 stieg der Wert um +0,91%

• Das Kursziel beträgt 155,09 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,44

Trotz des positiven Trends gibt es jedoch unterschiedliche Meinungen unter den Experten: Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf einstufen und vier weitere sie zum Kauf empfehlen, sind sich 14 Experten uneinig (Bewertung “halten”). Nur zwei Analysten raten zum Verkauf und einer schlägt vor sogar sofort zu verkaufen.

