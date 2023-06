American Express: Analysten sehen Kurspotenzial von +8,30%

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Die Aktie von American Express ist laut Bankanalysten derzeit unterbewertet und bietet Anlegern ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +8,30%. Das aktuelle Kursziel für die Aktie liegt bei 166,55 EUR und könnte somit um +8,30% steigen. Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt war mit einem Plus von 0,20% eine positive Abweichung zum schwachen Trend der vergangenen fünf Handelstage mit -3,19%.

• American Express: Am 22.06.2023 mit +0,20%

• Das Kursziel von American Express liegt bei 166,55 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil auf dem Niveau “Guru-Rating ALT”

Von insgesamt 26 Analysten bewerten momentan sieben Experten die Aktie als starkes Kaufsignal und vier weitere als Kaufempfehlung. Die Mehrheit (13) sieht das Wertpapier neutral (“halten”), während lediglich einer davon ausgeht es zu verkaufen; ein Experte rät sogar zum...