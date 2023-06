American Express: Analysten sehen Kurspotenzial von +8,00% - Kursziel bei 170,22 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Die Aktie des global tätigen Zahlungsdienstleisters American Express konnte am gestrigen Handelstag eine positive Kursentwicklung von +3,59% verzeichnen. Auch in den vergangenen fünf Handelstagen lag die Performance mit einem Anstieg um +7,20% im positiven Bereich. Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie ist derzeit unterbewertet und bietet Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +8,00%. Das Zielkurs liegt bei 170,22 EUR.

• American Express legte am 02.06.2023 um +3,59% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 170,22 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Wert von 3,46

Ein Blick auf das Meinungsbild der Analysten zeigt jedoch unterschiedliche Bewertungen: Während sechs Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere sie optimistisch aber nicht euphorisch bewerten (“Kauf”), halten...