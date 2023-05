American Express: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 168,25 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Nach Ansicht von Experten ist die Aktie von American Express aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel wird bei 168,25 EUR gesehen, was einem Potenzial von +19,03% entspricht.

• Am 19.05.2023 fiel der Kurs um -0,35%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 168,25 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,44 unverändert

Der gestrige Börsentag brachte für American Express einen Rückgang um -0,35%. Trotzdem konnte das Unternehmen in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,97% verzeichnen und scheint damit optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Ob sich dieser Trend fortsetzen wird? Die Bankanalysten schätzen die Lage positiv ein und sehen das mittelfristige Potential des Unternehmens bei einem Wert von 168,25 EUR. Allerdings sind einige Experten anderer Meinung und teilen diese Einschätzung nicht.

Aktuell empfehlen...