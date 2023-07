American Express: Aktienkurspotenzial von +10,92% - Kursziel auf 166,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Die jüngste Kursentwicklung von American Express mit einem schwachen Trend führt zu einer Bewertungslücke bei dieser Aktie. Die Bankanalysten sind jedenfalls der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist.

Am Finanzmarkt hat American Express am gestrigen Tag eine positive Entwicklung hingelegt und damit in den vergangenen fünf Handelstagen -1,41% erreicht.

Das mittelfristige Kursziel von American Express liegt bei 166,56 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, ergibt sich ein erhebliches Investitionspotential von +10,92%.

Von 26 befragten Analysten halten sieben Experten die Aktie für einen “starken Kauf”, vier weitere zeigen sich optimistisch und empfehlen ebenfalls zum “Kauf”. Zwölf Analysten geben die Empfehlung zum “Halten” ab. Ein weiterer Experte empfiehlt den Verkauf der Aktienanteile; zwei gehen sogar so weit zu...