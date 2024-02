American Express Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf American Express ist derzeit überaus positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen wider, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Titels führt. Somit ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse befindet sich der Kurs von American Express derzeit um +11,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine positive Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +26,76 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt positiv bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6 Mal eine positive Einschätzung, 7 Mal eine neutrale Einschätzung und 2 Mal eine negative Bewertung für American Express abgegeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus eine neutrale Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 212,56 USD eine Entwicklung von -16,19 Prozent mit einem mittleren Kursziel bei 178,14 USD. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) der American Express zeigt eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 30,84 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25, für einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 24,1 auf eine positive Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Gesamtbewertung für die Aktie.