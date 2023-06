American Express: Aktie unterbewertet - Zielkurs von 169,16 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von American Express um +2,62% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Anstieg von +7,70% verzeichnet werden, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das Kursziel der Bankanalysten für American Express liegt bei 169,16 EUR. Dies entspricht einem mittelfristigen Potential von +11,88%. Während sich 6 Analysten positiv zur Aktie äußern und sie als “starken Kauf” empfehlen und weitere 4 als “Kauf” bewerten, zeigen sich andere Experten weniger euphorisch. So stufen 13 Analysten die Aktie als “halten” ein und nur vereinzelte Stimmen sehen hier einen Verkauf oder sogar einen sofortigen Verkauf der Papiere.

Zusätzliches Gewicht erhält diese Einschätzung durch das Guru-Rating mit einem Wert von unverändert 3,46.