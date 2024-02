American Express Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Das Stimmungsbarometer und der Buzz um Aktien werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von American Express zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für American Express weist hingegen kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Aktie von American Express in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor übertrifft die Rendite von American Express mit 22,59 Prozent die durchschnittliche Rendite um mehr als 20 Prozent. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,73 Prozent, wobei American Express mit 16,86 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der American Express führt zu einer Einstufung als "Neutral", während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, auf eine "Gut"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung auf "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von American Express mit 212,56 USD inzwischen +11,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung auch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +26,76 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.