American Express Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. In den letzten 7 Tagen lag der RSI für die American Express-Aktie bei 15, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu hat der 25-Tage-RSI einen Wert von 32,44, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für American Express basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu American Express veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat sich die American Express-Aktie mit einer Performance von 22,59 Prozent in den letzten 12 Monaten gut entwickelt, was eine Outperformance von 12,96 Prozent gegenüber ähnlichen Unternehmen in der "Verbraucherfinanzierung"-Branche bedeutet. Auch im Finanzsektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 16,75 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse der Analysteneinschätzungen zeigt eine Mischung aus "Gut", "Neutral" und "Schlecht" Einstufungen, was zu einer insgesamt "Neutral" Bewertung führt. Die jüngsten Analysen deuten jedoch auf eine positive Einschätzung hin, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 178,14 USD, was jedoch unter dem aktuellen Schlusskurs von 203,22 USD liegt und daher zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral" Bewertung für die Aktie der American Express basierend auf den Analysteneinschätzungen.