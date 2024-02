American Express Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Er dient dazu, zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden.

Bei American Express wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 34,6 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 31,97 keine überkaufte oder überverkaufte Situation, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der charttechnischen Bewertung zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der American Express von 205,65 USD einen Abstand von +24,2 Prozent vom GD200 (165,58 USD) hat, was als ein "Gut"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 183,44 USD und weist einen Abstand von +12,11 Prozent auf, was ebenfalls als ein "Gut"-Signal interpretiert wird.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln eine negative Stimmung und Einschätzungen rund um die American Express wider. Die Mehrheit der Kommentare und Meinungen in den vergangenen Wochen waren negativ, weshalb das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird. Trotzdem ergibt sich ein gut-Signal im Handelssignal, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie führt. Die Aktie wird als "Neutral" angemessen bewertet bezüglich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu sehen ist, weshalb eine "Neutral"-Einschätzung vorliegt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für American Express.