American Express Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von American Express zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für American Express blieb jedoch in diesem Zeitraum kaum verändert, was ein "Neutral"-Rating zur Folge hat. Insgesamt erhält die Aktie von American Express bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die American Express-Aktie zeigt einen Wert von 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein "Neutral"-Rating, da der Wert des RSI bei 30,17 liegt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für American Express.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der American Express von 189,21 USD mit +16,34 Prozent Entfernung vom GD200 (162,63 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 168,15 USD auf, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der American Express-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Beim Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass American Express in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 25,23 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche ist dies eine Outperformance von +5,12 Prozent. Im "Finanzen"-Sektor liegt die Performance von American Express sogar bei 14,2 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.