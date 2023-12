American Express Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf American Express ist derzeit insgesamt besonders negativ. Dies geht aus der Auswertung von Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen hervor. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie führt. Allerdings zeigen die Analyse und konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien 4 positive und 0 negative Signale, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von American Express auf 161,21 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 168,39 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" aufgrund eines Abstands von +4,45 Prozent zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 155,37 USD, was einen Abstand von +8,38 Prozent und somit eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt wird der technischen Analyse daher eine Gesamtnote "Gut" zugeschrieben.

Hinsichtlich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat sich die Rendite von American Express um 7,79 Prozent erhöht, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,51 Prozent, wobei American Express mit 1,28 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.