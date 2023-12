American Express Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die American Express-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 7 positive, 7 neutrale und 3 negative Bewertungen abgegeben. Aktuelle Berichte zeigen, dass die Analysten im Durchschnitt zu derselben Beurteilung kommen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 173,27 USD, was einem Abwärtspotenzial von -6,63 Prozent entspricht. Somit erhält die American Express-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die American Express-Aktie ist überwiegend positiv. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die American Express-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist die American Express-Aktie eine Rendite von 25,23 Prozent auf, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Verbraucherfinanzierungsbranche liegt die Rendite der Aktie ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die American Express-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.