American Express Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

In den sozialen Medien konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von American Express festgestellt werden. Die Bewertung der Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz zeigte jedoch eine leichte Reduktion, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Schlecht"-Rating zugewiesen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei American Express wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 61,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen an, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch sie ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt erhält.

Die langfristige Meinung von Analysten zur American Express-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf 8 positiven, 6 neutralen und 3 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 173,69 USD, was eine Performance von 3,15 Prozent bedeuten würde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den Diskussionen der letzten zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 0 negative und 4 positive Signale. Insgesamt ergibt sich für die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Empfehlung.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Stimmung und die Bewertung der American Express-Aktie neutral bis schlecht ausfallen, basierend auf den Analysen der sozialen Medien und der Analysteneinschätzungen.