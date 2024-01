American Express Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Aktie von American Express wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel liegt bei 166,33 EUR, was 1,40% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 11.01.2024 verzeichnete American Express eine Kursentwicklung von +0,03%. In den letzten fünf Handelstagen und der gesamten Handelswoche belief sich die Summe jedoch auf -2,13%, was auf eine relativ pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Analystenmeinungen

Die Mehrheit der Bankanalysten ist der Ansicht, dass die Aktie mittelfristig ein Kursziel von 166,33 EUR erreichen könnte. Dies würde ein Kursrisiko von -1,40% für Investoren bedeuten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung, aufgrund der jüngsten Kursentwicklung, zuzustimmen.

Rating der Analysten

Von insgesamt 30 Analysten halten 8 die Aktie für einen starken Kauf, während weitere 8 sie als Kauf einstufen, jedoch weniger optimistisch. 13 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, und 1 Experte ist sogar der Meinung, dass American Express verkauft werden sollte. Somit sind 53,33% der Analysten noch immer optimistisch.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Analystenbewertungen wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” berücksichtigt. Dieses Rating lag zuvor bei “Guru-Rating ALT”.

Insgesamt sind die Analysten uneinig über die zukünftige Kursentwicklung von American Express, jedoch bleibt die überwiegende Mehrheit trotzdem optimistisch.

