American Express Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Stimmung bezüglich der American Express-Aktie hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, so eine Analyse der Internet-Kommunikation. Dies spiegelt sich auch in einer verringerten Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wider. Das Unternehmen erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeichnen ein ähnliches Bild. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Aspekte angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Aus technischer Sicht ergibt sich ebenfalls ein eher negatives Bild. Der Schlusskurs der American Express-Aktie liegt sowohl unter dem 200-Tages-Durchschnitt als auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt. Daher wird die Aktie charttechnisch mit "Schlecht" bewertet.

Die Analysten sind auf langfristiger Basis ebenfalls geteilter Meinung. 7 Analysten bewerten die Aktie als "Gut", 8 als "Neutral" und 3 als "Schlecht". Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie hingegen als "Gut" eingestuft, mit einem erwarteten Kursziel von 173,94 USD, was einer Erwartung von 21,19 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der Analystenbewertungen als "Gut" eingestuft.