American Express Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an vier Tagen hauptsächlich positiv geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen American Express gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, genauer gesagt 5 "Gut"-Signale im Vergleich zu 0 "Schlecht"-Signalen, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 161,22 USD für die American Express-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 178,86 USD, was einer Abweichung von +10,94 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 157,04 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von +13,89 Prozent darüber und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die American Express-Aktie einen Wert von 22,7 für RSI7 und 21,16 für RSI25, was zu einer "Gut"-Empfehlung für beide Zeiträume führt und somit zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt die Rendite von American Express mit 7,79 Prozent um mehr als 3 Prozent darüber. Die "Verbraucherfinanzierung"-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 9,5 Prozent, wobei American Express mit 1,71 Prozent darunter liegt. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre American Express-Analyse vom 16.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich American Express jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen American Express-Analyse.

American Express: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...