American Express Aktie: Steigerung von +13,60% erwartet - Anstehende Quartalszahlen im Fokus

In knapp zwei Monaten wird American Express, das in New York ansässige Unternehmen, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Doch wie steht es um die Entwicklung der American Express Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Derzeit sind es nur noch 69 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen der American Express Aktie. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 111,57 Milliarden Euro warten Investoren gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Analysten davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal ein starkes Umsatzplus geben wird.

Im dritten Quartal 2022 hatte American Express einen Umsatz von 12,30 Milliarden Euro erzielt. Nun wird mit einem Anstieg um +13,60 Prozent auf 13,98 Milliarden Euro gerechnet. Auch...