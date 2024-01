American Express Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs von American Express hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,23 Prozent erzielt, was 14,2 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors (11,03 Prozent) liegt. Im Bereich Verbraucherfinanzierung beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 20,46 Prozent, und American Express übertrifft diesen Wert derzeit um 4,76 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die American Express-Aktie aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 161,94 USD, während der Aktienkurs bei 187,34 USD liegt, was einer Überperformance von +15,68 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 163,83 USD, was einer Abweichung von +14,35 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger, die auf sozialen Plattformen zu sehen ist, ist überwiegend positiv in Bezug auf American Express. Auch die Handelssignale deuten auf eine positive Bewertung hin, was darauf hindeutet, dass die Stimmung als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die American Express-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält die American Express-Aktie aufgrund der positiven Entwicklung in verschiedenen Bereichen eine insgesamt positive Bewertung.