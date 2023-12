American Express Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs von American Express hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor gut entwickelt. Mit einer Rendite von 7,79 Prozent liegt die American Express-Aktie mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt. Im Vergleich zur "Verbraucherfinanzierung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 9,5 Prozent verzeichnet, liegt die American Express-Aktie jedoch 1,71 Prozent darunter. Diese positive Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der American Express-Aktie bei 161,22 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 178,86 USD, was einem Unterschied von +10,94 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch im Rahmen der kurzfristigen Charttechnik erhält die Aktie eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 178,86 USD über dem 50-Tages-Durchschnitt von 157,04 USD lag, was einer Abweichung von +13,89 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von American Express als neutral ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 22,7 und der RSI25 für 25 Tage bei 21,16, was zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Analysten sind in ihrer Einschätzung zur American Express-Aktie gespalten. Langfristig wird die Einschätzung als "Neutral" betrachtet, mit 8 positiven, 6 neutralen und 3 negativen Bewertungen. In jüngeren Berichten wird die Aktie jedoch als "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 173,69 USD, was einer erwarteten Performance von -2,89 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.