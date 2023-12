American Express Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

American Express wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung. Zusätzlich wurden exakt berechenbare Signale herausgefiltert, und dabei wurde ein positives Signal gefunden. Daher wird eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der American Express von 185,96 USD einen Abstand von 15,12 Prozent vom GD200 (161,54 USD). Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 161,76 USD. Dies führt zu einem Abstand von +14,96 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Insgesamt wird der Kurs der American Express-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält American Express für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für American Express liegt bei 29,48, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 26,8, was wiederum zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Insgesamt zeigt sich also eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung und des Aktienkurses von American Express, basierend auf verschiedenen Analysemethoden.