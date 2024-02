American Express Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von American Express verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,59 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt von Aktien aus dem Finanzsektor liegt das Unternehmen mit dieser Rendite um 19,34 Prozent darüber, was als überdurchschnittlich positiv bewertet wird. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche Verbraucherfinanzierung beträgt 5,85 Prozent, und American Express liegt aktuell 16,74 Prozent darüber.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 15 Bewertungen 6 als "Gut", 7 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft werden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 178,14 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -16,19 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 212,56 USD als positiv bewertet, da er mit +26,76 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 190,26 USD auf, was einen Abstand von +11,72 Prozent vom aktuellen Kurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der American Express-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um American Express haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies zeigt sich in einer erhöhten Negativität in den sozialen Medien. Jedoch wurde auch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was positiv bewertet wird. Zusammenfassend erhält American Express daher eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung.