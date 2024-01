American Express Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die technische Analyse der American Express-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 163,68 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 185,47 USD lag und somit einen Abstand von +13,31 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 175,18 USD, was einer Differenz von +5,87 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über American Express. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Jedoch wurde über American Express häufiger als üblich diskutiert, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie insgesamt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen zeigten jedoch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Abschließend ergibt sich ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Index, wobei sowohl der RSI7 als auch der RSI25 "Neutral"-Empfehlungen für die American Express-Aktie ergeben.