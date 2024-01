American Express Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Analystenbewertung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten American Express 8-mal mit "Gut", 7-mal mit "Neutral" und 3-mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft. Die Analysten, die kürzlich eine Bewertung abgegeben haben, empfehlen die Aktie jedoch im Durchschnitt als "Gut" (1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Auch der aktuelle Kurs von 182,04 USD wird von den Analysten unter die Lupe genommen, die eine erwartete Entwicklung von -2,7 Prozent sehen und ein mittleres Kursziel von 177,13 USD festlegen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Aktienkurs im Branchenvergleich: American Express verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,23 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche durchschnittlich um 15,74 Prozent, was einer Outperformance von +9,49 Prozent für American Express entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 8,89 Prozent im letzten Jahr, wobei American Express um 16,33 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Anlegerstimmung: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu American Express veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit sieben "Gut"-Signalen und keinem "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut"-Signal, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anlegerstimmung führt.

Technische Analyse: Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der American Express-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 163,1 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 182,04 USD liegt, was einer Abweichung von +11,61 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (171,45 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+6,18 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält die American Express-Aktie damit in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.