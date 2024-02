American Express Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Der RSI der American Express liegt bei 30,84, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 24,1 und deutet auf eine "gute" Einschätzung hin.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 6-mal eine "gute" Bewertung, 7-mal eine "neutrale" Bewertung und 2-mal eine "schlechte" Bewertung für American Express abgegeben. Langfristig wird der Titel daher institutionell als "neutral" eingestuft. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -16,19 Prozent beim aktuellen Kurs von 212,56 USD und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 178,14 USD, was als "schlechte" Einschätzung betrachtet wird.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf American Express. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat American Express mit einer Rendite von 22,59 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Verbraucherfinanzierungsbranche mit einer Rendite von 5,73 Prozent hat American Express mit 16,86 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Diese sehr gute Performance im vergangenen Jahr führt zu einem "guten" Rating in dieser Kategorie.