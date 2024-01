American Express Aktie: Knallt es bald?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen von Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigen. Wir haben die Stimmungslage für die Aktie von American Express genauer unter die Lupe genommen. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings gibt es eine positive Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine gute Note.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit mehr Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen American Express unterhalten. Daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen haben jedoch einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen 8 positive, 7 neutrale und 3 negative Analysteneinschätzungen für American Express vor, was im Schnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Kurzfristig gesehen, ergibt sich jedoch eine positive Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 177,13 USD, was eine negative Empfehlung aufgrund eines möglichen Kursfalls bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie eine neutrale Empfehlung aus Analystensicht.

Im Branchenvergleich hat American Express eine starke Performance gezeigt, mit einer Outperformance von +10,71 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.