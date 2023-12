American Express Aktie: Keine Angst!

Die American Express hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 171,04 USD erreicht, was +9,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt (GD50) liegt. Dies deutet auf eine kurzfristig positive Einschätzung hin. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +6,1 Prozent, was auch als positiv bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Aktie von American Express wenig Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate auf. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von American Express mit 7,79 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Verbraucherfinanzierung"-Branche liegt die Rendite jedoch um 1,43 Prozent darunter. Insgesamt wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als positiv bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die American Express insgesamt 17 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 1,55 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie führt. Insgesamt erhält die American Express daher eine "Neutral"-Bewertung.