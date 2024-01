American Express Aktie: Kann das wirklich sein?

Die American Express-Aktie wurde anhand einer technischen Analyse bewertet, die einen Durchschnitt von 163,35 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage ergab. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 179,79 USD, was einem Unterschied von +10,06 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 173,28 USD, was einem Unterschied von +3,76 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die American Express-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Analysten bewerten die American Express-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 8 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 177,13 USD, was einem Abwärtspotential von -1,48 Prozent entspricht und einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die American Express-Aktie überwiegend negativ sind, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Allerdings ergeben sich auf dieser Ebene auch sieben Handelssignale, von denen 7 als gut und 0 als schlecht bewertet werden, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die American Express-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längere Sicht wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.