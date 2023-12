American Express Aktie: Jetzt aber!

Die American Express Aktie wird anhand der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 161,26 USD, was einer Abweichung von +13,33 Prozent zum aktuellen Kurs von 182,76 USD entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 158,37 USD zeigt eine Abweichung von +15,4 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Analysten stufen die Aktie von American Express jedoch langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 7 positiv, 6 neutral und 3 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel wird auf 173,27 USD geschätzt, was einer erwarteten Abweichung von -5,19 Prozent entspricht.

Im Branchenvergleich mit dem Sektor "Finanzen" zeigt die American Express Aktie eine Rendite von 25,23 Prozent, was mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich "Verbraucherfinanzierung" übertrifft sie mit 13,38 Prozent die durchschnittliche Rendite von 11,85 Prozent, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt negativ. Die Auswertung zeigt, dass in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen dominierten, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Es wurden jedoch auch 5 positive Signale aus den sozialen Medien extrahiert, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung basierend auf der technischen Analyse, den Analystenbewertungen und der Anlegerstimmung.