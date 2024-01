American Express Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Aktienkurs von American Express hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 25,23 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Verbraucherfinanzierung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 18,77 Prozent verzeichnet, schneidet American Express mit 6,45 Prozent überdurchschnittlich gut ab.

Die Analysten bewerten die Aktie von American Express langfristig als "Neutral", basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Von diesen bewerteten 7 die Aktie als gut, 7 als neutral und 3 als schlecht. Für den zurückliegenden Monat gab es eine neutrale Empfehlung und keine guten oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 173,27 USD, was einer Erwartung von -7,41 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung gegenüber American Express in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab neun Tage, an denen positive Themen dominierten, und drei Tage, an denen negative Themen überwogen. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale gab, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet wurde bei American Express eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.