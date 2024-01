American Express Aktie: Ist das wirklich alles?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American Express liegt derzeit bei 13,27 und liegt damit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 58 im Bereich Verbraucherfinanzierung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten die American Express-Aktie insgesamt 7-mal positiv, 7-mal neutral und 3-mal negativ bewertet. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Aktuelle Bewertungen deuten jedoch darauf hin, dass die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie "Gut" ist. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 177,13 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -11,82 Prozent bedeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen rund um American Express, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Handelssignale deuten auf eine positive Bewertung hin.

Die Stimmung für American Express hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.