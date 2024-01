American Express Aktie: Immer langsam!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die American Express-Aktie derzeit als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die American Express-Aktie beträgt 67,86, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 33,96 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen konnte bei American Express eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Diese Änderung ergibt sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten bei American Express wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet, wobei gleichzeitig eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar war, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält American Express daher für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu American Express auf sozialen Plattformen neutral. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen von Nutzern der sozialen Medien rund um American Express aufgegriffen. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Zudem wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut"-Bewertung, da sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (6 "Gut", 0 "Schlecht"). Somit wird die Stimmung um American Express als "Neutral" eingestuft.

Langfristig betrachten Analysten die Aktie von American Express als "Neutral"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten lagen 8 positive, 7 neutrale und 3 negative Bewertungen vor. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel eingestuft, da in der jüngsten Zeit 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen vorliegen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 177,13 USD, was einer Erwartung von -4,27 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 185,03 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.