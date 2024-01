American Express Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der American Express-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt derzeit 99, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die American Express-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält die Aktie von American Express gemischte Bewertungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von American Express daher mit "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die American Express-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,23 Prozent erzielt, was 16,79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Verbraucherfinanzierung" liegt die Aktie aktuell 10,2 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Analysten bewerten die American Express-Aktie aktuell als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 8 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Bewertungen. Insgesamt führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Abwärtspotential von -1,48 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält American Express eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.