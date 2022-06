American Express-Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Die Bruttoeinnahmen stiegen ebenfalls stark um 39,7% auf 43,8 Mrd $. Im 1. Quartal knüpfte Amex an die Erfolge des Vorjahres an und konnte das Geschäftsvolumen deutlich steigern. Die Bruttoeinnahmen stiegen um 29,7% auf 11,7 Mrd $. Amex kämpft aggressiv, um seinen Marktanteil auszubauen. Das Unternehmen nahm viel Geld für Werbe- und Bonusprogramme in die Hand. Der Gewinn sank deshalb… Hier weiterlesen