American Express Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

American Express wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von 17 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Neutral" und setzt sich aus 7 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 173,27 USD, was einem Abwärtspotenzial von -7,51 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält American Express somit eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lässt sich eine eher unterdurchschnittliche Aktivität im Netz feststellen. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat die Aktie von American Express im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Rendite von 25,23 Prozent erzielt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Analysten, eine positive Stimmung bei Anlegern und eine gute Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt für American Express.