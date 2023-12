American Express Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die American Express-Aktie ist in technischer Hinsicht gut positioniert, wie die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt. Mit einem aktuellen Kurs von 187,34 USD ergibt sich eine Abweichung von +15,68 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 163,83 USD liegt mit einem Plus von +14,35 Prozent über dem aktuellen Kurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt kann die American Express-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating verbuchen.

Die Anleger-Stimmung bezüglich American Express ist auch besonders positiv. Dies zeigen Auswertungen von Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die spezielle Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der American Express liegt bei 43,75 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 25,67 und zeigt eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die American Express-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,23 Prozent erzielt, was 13,48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt 19,18 Prozent, wobei American Express aktuell 6,05 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.