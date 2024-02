American Express Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von American Express diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um American Express, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Gut" Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von American Express mit 22,59 Prozent mehr als 16 Prozent darüber. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 10,29 Prozent, wobei American Express mit 12,29 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung der Aktie führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der American Express-Aktie in den letzten 200 Handelstagen 164,75 USD betrug. Der letzte Schlusskurs lag bei 200,74 USD (+21,85 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 180,07 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+11,48 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die American Express-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei American Express ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und des Buzz im Internet.