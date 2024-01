American Express Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die American Express Aktie wird technisch analysiert, wobei der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 162,98 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (185,03 USD) um +13,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 170,73 USD führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die American Express Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 67,86 und der RSI25 bei 33,96, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei American Express festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Stufe als "Schlecht" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von American Express langfristig als "Neutral" ein. Von 18 Analysten wurden 8 Gut, 7 Neutral und 3 Schlecht Bewertungen abgegeben. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Empfehlungen aus der jüngsten Zeit vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 177,13 USD, was einer Erwartung von -4,27 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.