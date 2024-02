American Express Aktie: Alles nach Plan!

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 positive, 7 neutrale und 2 negative Bewertungen für die American Express-Aktie abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Im Vergleich dazu ergab die Analyse der letzten 30 Tage eine positive Bewertung. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 178,14 USD und einem aktuellen Schlusskurs von 203,22 USD wird eine erwartete Kursentwicklung von -12,34 Prozent prognostiziert, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung der Analysten, dass die Aktie der American Express als "Neutral" betrachtet werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) der American Express-Aktie zeigt einen Wert von 15 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und daher eine positive Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ergibt der RSI der letzten 25 Tage einen neutralen Wert von 32,44. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Aktie basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der American Express-Aktie bei 164,95 USD liegt, was als positiv bewertet wird, da der aktuelle Kurs bei 203,22 USD liegt, was einem Abstand von +23,2 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt mit 180,88 USD über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls positiv bewertet wird. Somit lässt sich insgesamt ein positives Signal auf Basis der technischen Analyse ableiten.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie basierend auf langfristigen Stimmungsbildern und Investor-Beiträgen im Internet zeigt gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsaktivität ist unterdurchschnittlich, was zu einer negativen Bewertung führt, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist und daher zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine langfristig positive Stimmung rund um die Aktie der American Express.

Insgesamt zeigen die Analysen der American Express-Aktie eine Mischung aus neutralen und positiven Bewertungen in Bezug auf die langfristige Entwicklung.