American Equity Investment Life Aktie: Ein unsicheres Investment?

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von American Equity Investment Life von Analysten als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 0 als Gut, 3 als Neutral und 0 als Schlecht eingestuft. Es gab keine neuen Bewertungen von Analysten im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 43,67 USD, was einer Erwartung von -21,79 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 55,83 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine neutrale Bewertung vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der American Equity Investment Life-Aktie von 55,83 USD 16 Prozent über dem GD200 (48,13 USD), was ein gutes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 54,4 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein neutrales Signal aufweist, da der Abstand +2,63 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der American Equity Investment Life-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die American Equity Investment Life-Aktie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,94, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für die American Equity Investment Life-Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält die American Equity Investment Life-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.