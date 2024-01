American Equity Investment Life Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "American Equity Investment Life":

Die American Equity Investment Life-Aktie erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen. In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0, was eine negative Differenz von -3,85 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Einschätzung der Aktie. Der RSI7 liegt bei 51,9 und der RSI25 bei 35,76, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 4,49 insgesamt 89 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 39,33. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die American Equity Investment Life-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren bewertet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 48,56 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 55,8 USD liegt und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 54,58 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 55,8 USD liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.