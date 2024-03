American Equity Investment Life Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "American Equity Investment Life":

In den letzten 12 Monaten haben Analysten das American Equity Investment Life Rating 0-mal als gut, 1-mal als neutral und 0-mal als schlecht eingestuft. Langfristig betrachten institutionelle Anleger den Titel daher als "neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zum American Equity Investment Life aus dem letzten Monat. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 55,66 USD im Blick und erwarten eine Entwicklung von -29,93 Prozent, wobei das mittlere Kursziel bei 39 USD liegt. Diese Entwicklung wird als "schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die Dividendenrendite von American Equity Investment Life beträgt 0 Prozent, was 4,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Versicherung" beträgt 4 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion als "schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zur Aktie von American Equity Investment Life veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vorwiegend mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daraus eine negative Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den letzten Wochen wurde bei American Equity Investment Life eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies wird durch negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien deutlich. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine neutrale Bewertung erfolgt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine negative Bewertung für das Stimmungsbild und den "Schlecht"-Status für American Equity Investment Life.