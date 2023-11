American Equity Investment Life Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "American Equity Investment Life":

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken für Anleger größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negativen Themen überwogen. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen American Equity Investment Life ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Auf fundamentaler Ebene liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 7,4. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von American Equity Investment Life nur 7,4 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 79 Prozent. In der Branche "Versicherung" beträgt der durchschnittliche Wert derzeit 35, was die Unterbewertung des Titels aufgrund des KGV als "Gut" einstuft.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet American Equity Investment Life derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 3,98 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,98 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzung für American Equity Investment Life zeigt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf 0 Buy, 4 Neutral und 0 Sell-Einstufungen in den letzten 12 Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, doch das durchschnittliche Kursziel der Analysten für American Equity Investment Life liegt bei 43,5 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs um -21,04 Prozent fallen wird, da der aktuelle Kurs bei 55,09 USD liegt. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Insgesamt führt die Analyse der Analysten zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral".