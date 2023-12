American Energy Partners Aktie: Das kann keiner glauben

In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei American Energy ausgemacht werden. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt wird das Unternehmen daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Wochen häuften sich die negativen Meinungen und Themen über den Wert, was zu dem Befund führt, das Unternehmen sei als "Schlecht" einzustufen. Die Redaktion ist der Meinung, dass die Aktie von American Energy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.

Bei der technischen Analyse erhält American Energy auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,05 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,0368 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,03 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt bei American Energy einen Wert von 33,48, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".