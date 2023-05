American Electric Power: Potenzial von +19,42% - Kursziel bei 95,37 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete American Electric Power an der Börse eine negative Entwicklung von -0,17%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich somit ein Gesamtrückgang von -1,91%, was auf eine aktuelle Pessimismus-Phase am Markt hinweist.

Dennoch sind Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 95,37 EUR und würde damit einen Anstieg um +19,42% vom aktuellen Kurs bedeuten. Allerdings gibt es unterschiedliche Meinungen innerhalb der Expertengruppe bezüglich dieser Einschätzung.

Vier Analysten sehen in American Electric Power einen starken Kauf und sechs weitere empfehlen den Kauf – jedoch mit weniger Überzeugung als ihre Kollegen. Sieben Experten halten die Aktie für neutral und lediglich einer schlägt vor sie zu verkaufen.

Trotzdem bleibt das Guru-Rating...