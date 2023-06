American Electric Power: Potenzial für eine Kurssteigerung von +22,00% auf 96,42 EUR

Gestern hat die Aktie von American Electric Power an der Börse ein Plus von +1,37% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen wurde insgesamt ein Anstieg um +3,12% erzielt und der Markt scheint relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 96,42 EUR. Wenn sich ihre Prognose bewahrheitet, würde das bedeuten, dass Investoren ein Potenzial für eine Kurssteigerung von +22,00% haben. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des jüngsten positiven Trends.

Aktuell empfehlen 4 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 6 sehen sie eher optimistisch mit einem Rating “Kauf”. Die meisten Experten – nämlich 7 – halten sie jedoch neutral (Bewertung “halten”). Ein Experte rät sogar zum Verkauf.

Insgesamt sind immerhin noch +55,56 % aller Analysten optimistisch...