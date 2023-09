American Electric Power: Potenzial für Kurssteigerung um fast ein Viertel auf 89,91 EUR

Die Aktie von American Electric Power wird derzeit laut Analysten falsch bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 89,91 EUR und bietet damit Investoren ein beachtliches Potenzial auf eine Wertsteigerung um +23,95%.

• Am 11.09.2023 legte die Aktie von American Electric Power um +0,08% zu.

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,57.

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie einen positiven Trend verzeichnen und erreichte eine Steigerung von +2,37%. Dies zeigt sich auch in der optimistischen Stimmung am Markt.

Während drei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und acht weitere sie als kaufenswert sehen – ohne jedoch euphorisch zu sein -, raten neun Experten dazu, diese erst einmal zu halten. Nur ein Experte gibt das Urteil “sofort verkaufen”. Somit sind rund +52,38% aller Analysten...