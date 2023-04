American Electric Power: Kursziel von 93,64 EUR

Aktienanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von American Electric Power aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 93,64 EUR, was einem potenziellen Risiko für Investoren von -10,47% entspricht.

• Am 28.04.2023 fiel die Aktie um -0,35%

• Das Kursziel beträgt 93,64 EUR

• Guru-Rating stieg auf 3,67 von zuvor 3,78

Am gestrigen Tag gab es einen Rückgang in Höhe von -0,35%, was sich auf eine negative Woche summiert (-1,75%). Der Markt scheint pessimistisch gestimmt zu sein.

Die Mehrheit der Bankanalysten sieht das Potenzial und bewertet die Aktie als starken Kauf (4 Analysten), während andere sie als neutral einstufen (7 Experten) oder nur vorsichtig optimistisch sind (4 Analysten).

Insgesamt bleibt die Stimmung jedoch negativ mit dem aktuellen Kursrisiko von -10,47%.